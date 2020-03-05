Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmekte olduğu FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Çorlu ilçesinde yakalanan H.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği açıklandı.
Çorlu’da FETÖ operasyonu
05.03.2020 - 13:27 | Son Güncelleme: 05.03.2020 - 13:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çorlu’da gerçekleştirilen operasyonda bir kişi terör örgütü üyesi olmak suçlaması ile gözaltına alındı.
Etiketler : Çorlu,
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