Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmekte olduğu FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Çorlu ilçesinde yakalanan H.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği açıklandı.