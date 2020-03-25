MSB, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki unsurlarımıza taciz atışı yaparak 2 personelimizi şehit eden teröristlere ait 4 hedefe hava taarruzu icra edildi. 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi."
MSB: 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
25.03.2020 - 23:28 | Son Güncelleme: 25.03.2020 - 23:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki unsurlarımıza taciz atışı yaparak 2 personelimizi şehit eden teröristlere ait 4 hedefe hava taarruzu icra edildi. 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi."
Etiketler : MSB,
691037 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/691037.aspx
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