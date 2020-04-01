Twitter hesabından bir mesaj paylaşan İtalya'nın NATO Daimi Temsilciliği, "Avrupa-Atlantik Afet Yanıt Koordinasyon Merkezi'nin aktive edilmesinin ardından müttefikimiz Türkiye, İtalya'ya kritik tıbbi malzeme gönderiyor." ifadesini kullandı. 

 