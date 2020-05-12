MSB: TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 10’uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.
MSB: 10'uncu Türk-Rus kara devriyesi icra edildi
12.05.2020 - 12:01 | Son Güncelleme: 12.05.2020 - 12:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 10’uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.
Etiketler : kara devriyesi,
703519 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/703519.aspx
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