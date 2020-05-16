Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK’ya ait 20 adet VS-50 anti personel mayını ele geçirilerek METİ Timlerince imha edildi.
MSB: Irak'ın kuzeyinde 20 mayın imha edildi
16.05.2020 - 10:32 | Son Güncelleme: 16.05.2020 - 11:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK’ya ait 20 adet VS-50 anti personel mayını ele geçirilerek METİ Timlerince imha edildi.
Kaynak: AA
Etiketler : PKK,MSB,anti personel mayını,
704448 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/704448.aspx
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