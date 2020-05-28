Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Azerbaycan'ın kuruluşunun 102'nci yıl dönümü kutlu olsun. Tüm kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Azerbaycan'ın kuruluşunun 102'nci yıl dönümü kutlu olsun. Tüm kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler : azerbaycan,fuat oktay,kutlama,