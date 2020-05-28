Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Azerbaycan'ın kuruluşunun 102'nci yıl dönümü kutlu olsun. Tüm kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.