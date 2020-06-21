Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, ekonomideki toparlanma sinyallerinin oldukça güçlü olduğunu belirterek "Bu süreçten hızlı bir şekilde çıkacağımıza inanıyorum” dedi.

Kars Barajı Açılış Töreni'ne video konferansla katılan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

2020'nin ilk çeyreğinde mart ayının önemli bir kısmını salgınla mücadeleyle geçirmemize rağmen, yüzde 4 buçukluk büyüme oranı elde ettik. Eğer mart ayında salgının hiç etkisi olmasaydı, 1 veya 1 buçuk puan daha yüksek büyüme oranı elde edebilirdik.

Alınan tedbirlerin semeresini mayıs ayı ile birlikte görülmeye başlandığını ifade eden Erdoğan "Devletin destekleri ve özel sektörün gayretiyle ekonomide toparlanma sinyalleri oldukça güçlü geliyor. Ekonomik Güven Endeksi, mayısta yüzde 20 artarak 62 değerine çıktı. Kurulan şirket sayısı, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 22,2 oranında arttı. Borsamız yeniden 100 binin üzerine çıkarak, 115 bin bandına dayandı." dedi.

Bu süreçten de hızlı bir şekilde çıkacaklarına inandıklarını belirten Erdoğan "Daha önce olduğu gibi eski büyüme oranlarımıza ulaşacağız. Yılın ikinci yarısıyla birlikte, ekonomide gerçekten çok büyük bir ivme bekliyoruz. Küresel üretim ve tedarik zincirinde Türkiye'nin ağırlığının gün geçtikçe daha çok hissedileceği bir döneme giriyoruz. Kaliteli ve dinamik beşeri sermayemiz, stratejik konumumuz ve güçlü altyapımız, önümüzdeki fırsatları değerlendirmek için en büyük avantajlarımızdır. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize, hiç olmadığımız kadar yakınız." diye konuştu.



18 yıla 585 baraj sığdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeyi bir baştan bir başa adeta gerdanlık gibi kuşatan barajlara yeni bir halka daha eklemenin memnuniyeti içerisinde olunduğunu söyledi. Hükûmete geldiklerinde ülke genelinde 276 barajın olduğunu kaydeden Erdoğan "Bugün ise son 18 yıldaki 585. barajı ülkemize kazandırıyoruz. Aynı şekilde sulama tesislerimizin sayısını da iki katından fazla artırdık. Ülkemizin su potansiyelini en verimli şekilde kullanmasını sağlayacak yatırımları birer birer hayata geçirdik. Bu doğrultuda attığımız her adım bizi hedeflerimize biraz daha yaklaştırdı. Şehirlerimizi barajlarla, hidroelektrik santralleriyle, içme suyu tesisleriyle, sulama kanallarıyla donatarak milletimizin refah seviyesini sürekli yükselttik" dedi.

Erdoğan, inşa bedeli 330 milyon lira olan barajın bir yılda yapılan yatırımı iki katıyla geri ödediğini vurgulayarak, sulamalar ve diğer yatırımlarla bu projenin toplam maliyetinin 2 milyar lirayı bulacağını dile getirdi.



YENİ DÖNEME HAZIRIZ

Erdoğan, Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, salgın sürecinin ardından dünyanın yeniden şekilleneceğini belirterek, "Türkiye yeni döneme en hazırlıklı girecek ülkelerin başındadır" dedi.