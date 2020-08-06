Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma Sanayii Başkanı Demir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teslimatlarımız son sürat devam ediyor. Son olarak Vuran Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlarımızın yenilerini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettik" bilgisini verdi.