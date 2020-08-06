Savunma Sanayii Başkanı Demir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teslimatlarımız son sürat devam ediyor. Son olarak Vuran Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlarımızın yenilerini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettik" bilgisini verdi.