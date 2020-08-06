Savunma Sanayii Başkanı Demir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teslimatlarımız son sürat devam ediyor. Son olarak Vuran Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlarımızın yenilerini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettik" bilgisini verdi.
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Tekerlekli zırhlı araçlarının yenilerini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettik
06.08.2020 - 14:25 | Son Güncelleme: 06.08.2020 - 14:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Vuran Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçları'nın yenilerini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettiklerini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir,Vuran Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçları,
723107 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/723107.aspx
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