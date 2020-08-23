Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) ORKÖY desteği kapsamında bölgeye 5 milyon lira destek sağlamaya karar verdik."
Bakan Pakdemirli: Sel bölgesine 5 milyon lira destek sağlamaya karar verdik
23.08.2020 - 16:46 | Son Güncelleme: 23.08.2020 - 16:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) ORKÖY desteği kapsamında bölgeye 5 milyon lira destek sağlamaya karar verdik."
Kaynak: AA
Etiketler : Bekir Pakdemirli,
726742 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/726742.aspx
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