Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşletmeden yapılan açıklamaya göre kalite standartları kapsamında gerçekleştirilen bakım çalışmaları sabah 05.00 itibariyle tamamlanacak. Tünel iki yakayı sabah saatlerinde tekrar denizin altından birbirine bağlayacak.