Kahreden detayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, sosyal medya hesabından duyurdu. Hacıyev "Ermenistan'ın Gence'ye SCUD füzesi saldırısı sonucunda, yıkım enkazı arasında genç Nigar Asgarova'nın kimlik kartı bulundu. Yarın onun doğum günüydü" ifadelerine yer verdi.
Nigar henüz 15 yaşındaydı... Yarın doğum günüydü!
17.10.2020 - 13:06 | Son Güncelleme: 17.10.2020 - 13:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ermenistan ordusunun Gence'ye düzenlediği balistik füze saldırısında enkaz altında cansız bedenine ulaşılan 15 yaşındaki Nigar Asgarova'nın yarın doğum günü olduğu ortaya çıktı.
Etiketler : Nigar Asgarova,
739626 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/739626.aspx
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