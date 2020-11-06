Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik operasyon
06.11.2020 - 09:44 | Son Güncelleme: 06.11.2020 - 09:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Etiketler : fetö,
744545 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/744545.aspx
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