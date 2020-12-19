Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek." ifadelerine yer verildi.
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
19.12.2020 - 15:19 | Son Güncelleme: 19.12.2020 - 15:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,terörist,
754174 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/754174.aspx
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