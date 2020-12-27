TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, TBMM Genel Kurulu’nun 26 Ocak 2021 tarihinde açılacağını açıkladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi
27.12.2020 - 01:14 | Son Güncelleme: 27.12.2020 - 01:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Genel Kurulu Kitle İmha Silahlarının Finansmanına Önlenmesine ilişkin kanun teklifi görüşmeleri düzenledi. Teklif görüşmelerinin ardından TBMM tatile girdi.
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