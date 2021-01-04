Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.41'de merkez üssü Diyarbakır'ın Kulp ilçesi İslamköy Mahallesinde 3,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 5,0 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.