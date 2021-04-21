Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Oğuzhan Asiltürk ile bir süre sohbet ettikten sonra birlikte iftar yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile iftar yaptı
21.04.2021 - 21:15 | Son Güncelleme: 21.04.2021 - 21:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile iftarda bir araya geldi.
Etiketler : erdoğan,iftar,haberler,ramazan,
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