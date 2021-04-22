Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 15.00’te video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
22.04.2021 - 08:32 | Son Güncelleme: 22.04.2021 - 08:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 15.00’te video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Etiketler : koronavirüs,
784722 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/784722.aspx
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