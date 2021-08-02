Edinilen bilgiye göre, 28 Temmuz'da başlayan ve 4 gün süren Aydıncık ve Silifke orman yangınlarının ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'da beraberinde Mersin Valisi Ali İhsan Su, milletvekilleri, belediye başkanları ile ilgili bürokratlarla yangından zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlarla tek tek sohbet eden Elvan, zararlarının tamamının devlet tarafından karşılanacağının sözünü verdi. Elvan ayrıca ziyaretler sırasında karşılaştığı 88 yaşındaki Süleyman Küçük ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonda görüştürdü. Telefonda geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Rabbim şifalar versin. Çok büyük geçmiş olsun" dedi.
TÜM MASRAFLARI KARŞILAYACAĞIZ
Bakan Elvan da bölgedeki duruma ilişkin Erdoğan'a bilgi vererek, "Yangın şu anda tamamıyla kontrol altında, hasar tespit çalışmaları da bitti. Gerekli destekleri veriyoruz, tüm vatandaşlarımıza sizin selamlarınızı iletiyoruz. Tüm masraflarını karşılayacağımızı, vatandaşlarımıza ifade ettik, ilettik. Sizlere dua ve teşekkür ediyorlar" şeklinde konuştu.
Süleyman Küçük ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah'a şükür yanmaktan kurtulduk Başkan'ım. Allah sizlerden razı olsun" ifadelerini kullandı.
Mersin-Hatay'daki yangın kontrol altında: 4 kişi gözaltında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ve Hatay'ın Hassa ilçelerindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Pakdemirli, Mersin'deki yangında 1500 hektar alanın zarar gördüğünü ve 4 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yangının izlerini kısa sürede silecektir Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarının devam ettiği Muğla’da yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye, bu yangınların izlerini kısa sürede silecektir. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Can kaybı dışındaki her türlü kaybı, telafi edecek güce ve imkana sahibiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman amcaya geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen Süleyman Küçük (88) ile cep telefonuyla görüştü, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, 28 Temmuz'da başlayan ve 4 gün süren Aydıncık ve Silifke orman yangınlarının ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'da beraberinde Mersin Valisi Ali İhsan Su, milletvekilleri, belediye başkanları ile ilgili bürokratlarla yangından zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlarla tek tek sohbet eden Elvan, zararlarının tamamının devlet tarafından karşılanacağının sözünü verdi. Elvan ayrıca ziyaretler sırasında karşılaştığı 88 yaşındaki Süleyman Küçük ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonda görüştürdü. Telefonda geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Rabbim şifalar versin. Çok büyük geçmiş olsun" dedi.
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