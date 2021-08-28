Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14-20 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Son haritaya göre vaka younluğunun en yüksek olduğu il 538,10 ile Rize oldu.

Vaka yoğunluğu İstanbul'da 147,73, Ankara'da 176,38, İzmir'de 46,24 olurken, Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop ve Kars'ta vaka sayıları arttı.

"BU ŞEHİRLERDEN BİRİNDEYSENİZ, ÖNCESİNE GÖRE DAHA AZ GÜVENDESİNİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "14-20 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize" ifadelerini kullandı.

Koca, "Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars: 14-20 Ağustos arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz! Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz. Çözüm belli" dedi.

Günlük koronavirüs verileri açıklandı Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 647 Covid-19 testi yapıldı, 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti.