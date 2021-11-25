Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. İç ve dış güvenlik önlemlerinin değerlendirileceği toplantının ardından yazılı açıklama ile alınan kararlar duyurulacak.
Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
25.11.2021 - 16:04 | Son Güncelleme: 25.11.2021 - 16:35
Türkiye Gazetesi
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara'da toplandı.
Etiketler : milli güvenlik kurulu,erdoğan,
811267 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/811267.aspx
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