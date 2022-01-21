Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında Çamlıca Camii'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan'nın konuşmasından satır başları:

Bir savaş çıkması bölgenin huzuru için çok ciddi ihlal doğurur. Bu bölgeyi çok ciddi rahatsız eder. Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olmasına biz arabulucu olabiliriz. Üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu Zelensky ve Putin'e ifade etmiştim. Önümde bir Ukrayna ziyareti var. Sayın Putin ile ama telefon ama Moskova ziyareti ile görüşebiliriz. Barışın egemen olmasını istiyoruz.

OMİCRON VARYANTI

Olumlu daha da istikamette gelişmeler sağladı. Hastanelerimizde herhangi bir sorunumuz yok. Hastanelerde durumumuz pozitif, vaka olarak söylemiyorum.

Sırp lider Dodik: Bosna’nın istikbali Erdoğan’ın elinde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Sırp üyesi Milorad Dodik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in, Dayton Barış Anlaşması ve Bosna Hersek Anayasasının korunması için yaptıkları açıklamalardan memnun olduklarını söyledi.

Erdoğan’dan, Rusya-Ukrayna geriliminde ‘arabuluculuk’ sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında yöneltilen Rusya-Ukrayna krizine yönelik soruyu, yaşananları doğru bulmadıklarını söyleyerek cevaplandırıp, iki ülke arasında arabuluculuk yapacaklarına dair sinyal verdi.

Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'yi resmi törenle karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'yi resmi törenle karşıladı.