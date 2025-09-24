ABD'li şirketlerden Türkiye'ye yoğun ilgi! Yatırım fırsatları masada

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın Beyaz Saray’daki görüşmesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Barrack, görüşmenin Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerine önemli bir ivme kazandıracağını belirterek, ABD’li şirketler ve CEO’ların Türkiye’ye yatırım konusunda yoğun ilgi gösterdiğini ve görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ABD'Lİ CEO'LARLA BİR ARAYA GELDİ

Birleşmiş Miletler Genel Kurulu için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Eylül’de New York’ta düzenlenen rogram kapsamında Türk-ABD İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya ile ABD’li üst düzey şirket yöneticileriyle bir araya geldi.

Toplantıda Türkiye-ABD iş ve yatırım ilişkileri ele alınmıştı.

TİCARET HEDEFİ: 100 MİLYAR DOLAR

Erdoğan, toplantıda Türkiye-ABD ticaret hacminin her yıl büyüdüğünü vurgulayarak, geçen yıl 35 milyar doları aştığını belirtti. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedeflerine ulaşmak için ihracata yönelik desteklerin artırıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, mütekabiliyet esaslı ilave gümrük vergilerinin ticaretteki ivmeyi azaltmamasını temenni ettiklerini, enerji ve savunma sanayi iş birliğinin öncelikli alanlar olduğunu dile getirdi. Ayrıca savunma sanayinde yeni projeler, tedarik ve ortak üretim adımlarının önemine değindi.

Enerji, siber ve uzay gibi stratejik sektörlerde yatırım ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, karşılıklı yatırımların artırılmasına önem verdiklerini söyledi.