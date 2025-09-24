Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'li şirketlerden Türkiye'ye yoğun ilgi! Yatırım fırsatları masada

- Güncelleme:
ABD&#039;li şirketlerden Türkiye&#039;ye yoğun ilgi! Yatırım fırsatları masada
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin güçleneceğini ve ABD’li şirketlerin Türkiye’ye yatırım için yoğun ilgi gösterdiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ABD’li CEO’larla yaptığı görüşmede ticaret hacmini artırma ve enerji, savunma, siber ile uzay gibi stratejik sektörlerde iş birliğini geliştirme hedeflerini paylaştı.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın Beyaz Saray’daki görüşmesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Barrack, görüşmenin Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerine önemli bir ivme kazandıracağını belirterek, ABD’li şirketler ve CEO’ların Türkiye’ye yatırım konusunda yoğun ilgi gösterdiğini ve görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

ABD'li şirketlerden Türkiye'ye yoğun ilgi! Yatırım fırsatları masada - 1. Resim

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ABD'Lİ CEO'LARLA BİR ARAYA GELDİ

Birleşmiş Miletler Genel Kurulu için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Eylül’de New York’ta düzenlenen rogram kapsamında Türk-ABD İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya ile ABD’li üst düzey şirket yöneticileriyle bir araya geldi.

Toplantıda Türkiye-ABD iş ve yatırım ilişkileri ele alınmıştı.

ABD'li şirketlerden Türkiye'ye yoğun ilgi! Yatırım fırsatları masada - 2. Resim

TİCARET HEDEFİ: 100 MİLYAR DOLAR

Erdoğan, toplantıda Türkiye-ABD ticaret hacminin her yıl büyüdüğünü vurgulayarak, geçen yıl 35 milyar doları aştığını belirtti. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedeflerine ulaşmak için ihracata yönelik desteklerin artırıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, mütekabiliyet esaslı ilave gümrük vergilerinin ticaretteki ivmeyi azaltmamasını temenni ettiklerini, enerji ve savunma sanayi iş birliğinin öncelikli alanlar olduğunu dile getirdi. Ayrıca savunma sanayinde yeni projeler, tedarik ve ortak üretim adımlarının önemine değindi.

Enerji, siber ve uzay gibi stratejik sektörlerde yatırım ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, karşılıklı yatırımların artırılmasına önem verdiklerini söyledi.

