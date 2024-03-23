Ablasını rehin aldı, yaşananlar film sahnelerini aratmadı

Bursa’da cezaevinden izne gelen şahıs; para vermediği gerekçesiyle ablasını bıçakla rehin aldı. Ekipler seferber edilirken alt kata inen abla son anda polislere sığındı. Bıçaklı şahıs gözaltına alınırken, film sahnesini andıran hareketli anlar kameraya yansıdı.

Uşak’ta bulunan cezaevinden izne gelen Mesut A. (48), babası ile ablası N.A.’nın yaşadığı eve geldi. Mesut A. (48), para vermediği gerekçesiyle mahallelinin gözü önünde ablası N.A.’yı balkonda bıçakla rehin aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

KENDİNİ MERDİVENLERDEN ATIP KURTULDU

Öfkeli adam, elindeki bıçakla ablasına tehditler savurdu. O sırada, Mesut A.’nın babası polis ekiplerince evden çıkarıldı. Balkon kapısını kitleyen Mesut A.’ya karşı abla N.A. soğukkanlılığını korudu. Abla N.A., Mesut A.’dan bulduğu boşlukla birlikte kendini merdivenlere atarak aşağı indi. Arkasından gelen Mesut A., ekipleri görünce elindeki bıçağı bırakarak teslim oldu.

ANBEAN KAMERADA

Abla N.A., Mesut A.’dan kaçarken merdivenlerden düşerek hafif yaralandı. Etkisiz hale getirilen Mesut A., ekiplerce gözaltına alındı.

Yaşananlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.