Alzheimer hastası 90 yaşındaki Yusuf Bayraktar 8 gündür kayıp! Herkes sokak sokak arıyor

Olay, 15 Ağustos günü meydana geldi. Arnavutköy'de yaşayan Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar, sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Bayraktar'ın en son Arnavutköy Merkez Camii çevresinde ve Arnavutköy Devlet Hastanesi çıkışında güvenlik kameralarına yansıdığı, sonrasında kendisine ulaşılamadığı öğrenildi.

Kaybolan yaşlı adam için ailesi fotoğraf ve bilgilerinin yer aldığı afişleri bastırarak esnafa dağıttı, cadde ve sokaklarda Bayraktar'ı aramaya başladı. Yakınları, kadınlar ve çocuklar sokak sokak gezerek yaşlı adamı görenlere sorular sordu. Aile, Yusuf Bayraktar'ın hayatından endişe ettiklerini belirterek yetkililerden yardım istedi. Polis ve AFAD ekipleri de bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çayırlık ve kırsal alanlarda dron destekli yapılan aramalar sürüyor.

"8 GÜNDÜR ARIYORUZ"

Kaybolan Yusuf Bayraktar'ın yakını Nihal Eren, yaşanan süreci şöyle anlattı: