İzmir'de trafikte çıkan tartışmada aracından inen şahıs, diğer sürücünün otomobile saldırıp zorla dışarı çıkarmaya çalıştı. O anlar saldırıya uğrayan araçtakiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Westpark AVM önünde iddiaya göre, seyir halindeki iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ZORLA ARAÇTAN İNDİRMEYE KALKTI

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen bir sürücü, diğer araca yöneldi. Şahıs, aracın açık camından içeriye uzanarak direksiyon başındaki kişiyi dışarı çıkarmaya çalıştı. Bu esnada araçta bulunan sürücünün eşi, yaşananları cep telefonuyla kayda aldı.

Araçtan inip sürücüye saldırdı! Yeni kanuna göre bir sürü ceza ödeyecek

TELEFONU DA ALMAYA ÇALIŞTI

Görüntülendiğini fark eden şahıs, bu kez kayıt yapan kadına yönelerek elindeki telefonu zorla almaya çalıştı. Öte yandan, alışveriş merkezi görevlisi olduğu öne sürülen bir kişi de tartışmaya dahil oldu. Görevlinin, diğer aracın sürücüsüne ve ailesine bölgeden gitmeleri için bağırdığı anlar cep telefonu kamerası görüntülerinde yer aldı.

ARAÇTAN İNMENİN CEZASI 180 BİN TL

2026 yılında trafikte saldırı veya kavga amacıyla araçtan inmenin cezası 180.000 TL idari para cezası olarak belirlenmişti. Bu kuralı ihlal edenlerin ehliyetine 60 gün el konuluyor ve araçları da 30-60 gün süreyle trafikten men ediliyor.

