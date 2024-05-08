Arda Turan, Seçil Erzan tezahüratlarına tepki gösterdi: Ne yapmış olursa olsun bir kadın

Seçil Erzan'ın yüksek kar vaadiyle dolandırdığı isimlerden biri olan Arda Turan, eski bankacı ile ilgili "Seçil Erzan ne yapmış olursa olsun bir kadındır. Belaltı iddialardan rahatsızım. Ben Göztepe taraftarını çok seviyorum ama ilk fırsatta Seçil Erzan dediler" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl eski bankacı Seçil Erzan'ın yüksek kar vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların da olduğu onlarca kişiyi dolandırması Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü. Dolandırıldığı öne sürülen isimlerden biri de futbolcu Arda Turan'dı. Dolandırılma vakasının patlamasının ardından ünlü futbolcu statta taraftarlar tarafından çok sayıda hakarete maruz kalmıştı.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, tv100'de ekranlara gelen Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuş programına konuk oldu ve Seçil Erzan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Turan, Seçil Erzan dosyası hakkında, "Belaltı iddialardan rahatsızım, biz helal paramızı gidip bankaya verdik. Karşılığında imzalı kağıt aldık." diye konuştu.

'BELALTI İDDİALARDAN RAHATSIZIM'

Turan, Seçil Erzan ile yaşananlar hakkında şunları söyledi:

Seçil Erzan’a ben kendi stadımda bile laf söylenmesini istemem. Ne yapmış olursa olsun bir kadındır. Beni tanıyanlar bilir, benim parayla eğilecek başım yok. Yine çalışır yine kazanırım. Geçmiş olsun nezakettir, herkese tavsiye ediyorum. Bir mağduriyet var, bankanın da insanların da mağduriyeti var. Uygun şekilde çözülsün. Ben belaltı iddialardan rahatsızım.

'GÖZTEPE TARAFTARI İLK FIRSATTA SEÇİL ERZAN DEDİ'

Yoksa biz götürdük helal paramızı verdik bankaya. Mağduriyet var ortada ve mağduriyette karşılıklı kibar olmak lazım. Sen para kaybetsen ben bir şeye ihtiyacın var mı, geçmiş olsun derim. Dalga geçmem. Ben Göztepe taraftarını çok seviyorum ama ilk fırsatta Seçil Erzan dediler. Bana bir şey olmaz ben çalışır kazanırım. Ama ricam, geçmiş olsun demek nezakettir.