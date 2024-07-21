Avustralyalı turist hırsızlık yaparken kameralara yakalandı, suçu 'evren'e attı!

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 21 Temmuz 2024 09:19 - Güncelleme: 21 Temmuz 2024 09:48 - Güncelleme:

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İzmir'in Çeşme ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Elbise çalarken güvenlik kamerasına yakalanan Avustralyalı turist, daha sonra pişman oldu ve çaldığı elbisenin parasını gönderdi. Pişmanlığını hırsızlık yaptığı iş yeri sahibine maille ileten turist, 'Evrenden intikam almak için' yaptığını ifade etti.