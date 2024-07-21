Avustralyalı turist hırsızlık yaparken kameralara yakalandı, suçu 'evren'e attı!
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İzmir'in Çeşme ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Elbise çalarken güvenlik kamerasına yakalanan Avustralyalı turist, daha sonra pişman oldu ve çaldığı elbisenin parasını gönderdi. Pişmanlığını hırsızlık yaptığı iş yeri sahibine maille ileten turist, 'Evrenden intikam almak için' yaptığını ifade etti.
Geçtiğimiz günlerde Çeşme'nin turistik beldesi Alaçatı'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Bir elbise dükkanına giren ve Avustralya uyruklu olduğu öğrenilen kadın, elbiseleri önce kontrol etti ve daha sonra gözüne kestirdiği bir elbiseyi çantasına atarak dükkandan çıktı.
Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından Avustralyalı turist, pişman olarak çaldığı elbisenin parasını iş yeri sahibine gönderdi.
"ÇOK UTANIYORUM"
Tatiline Yunanistan'ın Santorini Adası'nda devam ettiğini söyleyen turist, İngilizce olarak "Eğer kabul edersen işleri düzeltmek istiyorum. Çok utanıyorum. Teşekkür ederim" yazılı mail attı.
Öte yandan Avustralyalı turist, Alaçatı'da kötü anlar yaşadığını ve evrenden intikam almak için elbise çaldığını söyleyen maili de iş yeri sahibine gönderdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı