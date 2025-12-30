İstanbul'un Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandrallı iki tankerden acil durum çağrısı geldi. Olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.

Florya açıklarında iki tankerden acil durum çağrısı alındı. İhbar üzerine arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Gemilerin Azerbaycan ve Türk bandrallı olduğu öğrenildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "KALBAJAR* isimli 141 metre boyundaki tanker ile *ALATEPE* isimli 115 metre boyundaki tankerin *Küçükçekmece Demir Sahası'nda* birbirine temas ettiği bilgisi üzerine ve gemilerin kıyıya yakın olmaları nedeniyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı kara tahlisiye (can kurtarma) ekibimiz ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi." ifadelerine yer verildi.

