Bakan Tekin'den öğretmenlere "Yanınızdayız" mesajı: Hazırladığımız taslak TBMM'ye gelecek

İstanbul'da bir okul müdürünün okuldan atılan öğrencisi tarafından öldürülmesi infial uyandırdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmenlerimizi kimseye ezdirmeyeceğimizi tüm Türkiye'ye duyuruyoruz. Öğretmenlik Meslek Kanunu için hazırladığımız taslak metin de önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecek. Eğitimcilere yönelik şiddette öngörülen cezalar yüzde 50 oranında artırılmalı" dedi.

İstanbul Eyüpsultan'daki özel bir liseden atılan yabancı uyruklu öğrenci, okul müdürünü okulda silahla öldürdü. Olay büyük infial uyandırırken öğrenci tutuklandı.

"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Bugün gündeme ilişkin bir basın açıklaması yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İbrahim öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bizler öğretmenlerimize yönelik her türlü şiddeti, ülkemizin geleceğine yönelik yapılan bir saldırı olarak görüyoruz ve kınıyoruz. Bu tür çirkin saldırıların son bulması için mücadele etmeye kararlıyız. Bizzat sayın cumhurbaşkanımız sürecin sonuna kadar takipçisi olmamız konusunda talimat verdi." dedi.

Tekin açıklamalarına şöyle devam etti: "Bakanlık olarak bizler de yargı süreçlerine bizzat müdahil olmak üzere alabileceğimiz bütün tedbirlerle birlikte her türlü adımı atmaya kararlıyız. Öğretmenlerimizi kimseye ezdirmeyeceğimizi tüm Türkiye'ye duyuruyoruz.

Eğitimde şiddete karşı çözüm üretmek topyekun kararlılıkla mümkündür. Bizler alınabilecek tüm tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz. Ancak velilerimizden, sivil toplum örgütlerinden tüm paydaşlarımızdan bize destek olmalarını istirham ediyoruz."

"TASLAK TBMM'YE GELECEK"

Tekin ayrıca "(Öğretmenlik Meslek Kanunu) Hazırladığımız taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecek. Eğitimcilere yönelik şiddette öngörülen cezalar yüzde 50 oranında artırılmalı" dedi." ifadelerini kullandı.