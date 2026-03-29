Manisa’da sahipsiz köpek saldırısı davasında mahkeme; iki belediye ve valiliği rekor tazminata mahkûm etti. Hukukçu Hadi Dündar “Belediyeler ekonomik zora sokulmalı ki barınak yapmak zorunda kalsın” dedi.

HABER MERKEZİ - Manisa’nın Yunusemre ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısından kaçarken otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk için açılan tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme; Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Valiliği kusurlu bularak, bu üç kurumun aileye toplam 10 milyon 252 bin 74 TL tazminat ödemesine karar verdi.

Mahkemenin verdiği bu kararın ardından kısa bir süre önce köklü bir şekilde değişen sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili kanunu ve beraberindeki tartışmaları Hukukçu Hadi Dündar’a sorduk.

Başıboş köpekler bir çocuğu engelli bırakmıştı! 10 milyonluk tazminat kararına tam destek

SAHİPSİZ HAYVAN TANIMINA SON

Dündar, belediyelerin sahiplik görevini üstlenmesiyle birlikte, sokak hayvanlarının insan canına mal olduğu trajedilere bir daha şahit olunmayacağına dikkat çekti. Türkiye’de şu an yürürlükte olan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun evrensel hayvan haklarına paralel şekilde hazırlandığını vurgulayan Dündar “Kanun köklü bir şekilde değişti. Eğer tam anlamıyla uygulanırsa sahipsiz hayvan diye bir kavramımız kalmayacak. Evde bakılan hayvanlar için çip ve kayıt, dışarıda olan hayvanlar için de belediyelerin bütçe ayırarak barınaklar yapması zorunluluğu getirildi. Eğer çok hasta iyileşmesi imkânsız veya bakılamayacak durumda ise o zaman da uyutulması için düzenleme yapıldı” açıklamalarında bulundu.

TEŞVİK OLMAZSA KANUN İŞLEMEZ

Hukukçu Hadi Dündar, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinin sahipli ve sahipsiz hayvanlara uygulanacak usulü düzenlediğini belirtti. 15. maddede valiliklere görev yüklendiğini aktaran Dündar şöyle konuştu:

Belediye ve valilikler gerekli tedbirleri almazlarsa sorumlu tutulur. Bu sistem doğru bir uygulama. Eğer sokak hayvanı ya da sahipsiz hayvan diye bir kavramın olmasını istemiyorsak, belediyelere yüksek cezalar kesilmesi gerekir. Belediyenin ekonomik zora sokulması lazım ki, ceza almaması için barınak yapmak zorunda kalabilsin. Uygulamada kanun olsa da belediyeler barınak yapmak için teşvik edilmezse kanunun bir önemi olmaz.

Kanun çıktıktan sonra da bir sürü sokak köpeğinin çocuklara ve insanlara zarar verdiğini ifade eden Dündar “Avrupa ülkelerinde de şu an benimsediğimiz usul uygulanıyor. Sahipsiz hayvan kavramı yoktur. Sahiplendirilmeyen hayvan sokakta yaşayamaz, belediye veya ilgili kuruluşlar toplar, sahiplendirilmeye çalışır, çok hasta ise uyutulur. Bu kanun daha sıkı biçimde uygulanmaya devam etmeli” diye konuştu.

