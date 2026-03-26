Manisa'da köpek saldırısından kaçmak isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan çocukta, kalıcı hasar oluştu. Acılı aile soluğu mahkemede alırken; Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi'nin sahipsiz hayvanların kontrolü sorumluluğunu etkin şekilde yerine getirmediği gerekçesiyle toplamda 10 milyon 252 bin TL'lik tazminat ödemesine hükmedildi.

24 Ekim 2022 tarihinde Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde, ilkokul öğrencisi E.K., ekmek almak için çıktığı evinin önünde sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

AĞIR YARALANDI

Köpekten kaçmaya çalışan çocuk, bu sırada yoldan geçen kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen saldırının ardından ağır yaralanan E.K. uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü. Hayati tehlikeyi atlatan E.K.'nin yürüme, konuşma ve uzuvlarını kullanmasında kalıcı hasar oluştuğu belirlendi.

BELEDİYE 10 MİLYON TL ÖDEYECEK

Olayın ardından aile tarafından yapılan başvuru sonrasında Manisa 2'nci İdare Mahkemesi'nde görülen davada Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi'nin sahipsiz hayvanların kontrolü ve gözetimi konusunda kamu hizmetini etkin şekilde yerine getirmediğine karar verildi. Kararda, idarenin yürüttüğü hizmeti sürekli denetlemek ve gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğu, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle oluşan zarardan idarenin sorumlu olduğu belirtildi.

Mahkeme, E.K. lehine maddi ve manevi tazminat ile faizler dahil toplam 10 milyon 252 bin 74 TL'nin ödenmesine karar verdi.

TUNAHAN'IN AİLESİNE 5 MİLYON LİRA ÖDENMİŞTİ

Ankara'da 7 Aralık 2023'te sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan Tunahan Yılmaz'ın ailesi de sorumluluğu olan kurumlardan şikayetçi olmuştu. Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Keçiören Belediye Başkanlığının sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu ve çevre sağlığının korunması konusundaki yükümlülüklerine yer verilen kararda, söz konusu kurumların mevzuattan kaynaklanan görevlerini yerine getirmediği, sahipsiz köpeklerin saldırısının önlenemediği ve bu durumun "hizmet kusuru" teşkil ettiği, tazminatın bu üç kurum tarafından müştereken ve müteselsilen ödenmesi gerektiği kaydedilmişti.

Ankara 8. İdare Mahkemesi, 10 milyon liralık tazminat talebinin 5 milyon liralık kısmını kabul etmişti.

