Bayraktar TB-3 SİHA, TSK'nın envanterine alındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığında (EDOK) düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

BAYRAKTAR TB-3 ARTIK TSK ENVANTERİNDE

Aktürk, Türkiye'nin yerli savunma sanayi ürünleri arasında önemli bir yere sahip olan Bayraktar TB-3 SİHA'nın TSK envanterine alındığını ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin modern ve güçlü savunma ve güvenlik kapasitesinin, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle artırılmasına yönelik faaliyetlerin devam ettiğini aktaran Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Bayraktar TB-3 SİHA ile İLTER J-350 karıştırma sistemi, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Ayrıca, Genel Maksat Helikopteri projesi kapsamında 4'üncü T-70 helikopteri muayene ve kabul faaliyetleri sonrası Hava Kuvvetlerimizin envanterine girmiştir." ifadelerini kullandı.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Tuğamiral Aktürk, hudutların Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirlerle korunduğunu belirterek, "Son bir hafta içerisinde, 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 326 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 834 olmuştur. Son bir haftada engellenen 861 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 47 bin 718'e ulaşmıştır. Yine, bu hafta içerisinde Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 42 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir." diye konuştu