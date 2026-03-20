Ramazan Bayramı tatili süresince vatandaşların güvenliği için 313 bin 745 personelin sahada olacağı bildirildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı boyunca yollarda hız, radar ve trafik denetimleri yapılacağını belirterek “Sahada görünür olacağız” dedi.

Özellikle trafik yoğunluğunun yüksek olduğu güzergahlarda radar denetimlerinin olacağını kaydeden Çiftçi, emniyet kemeri ve alkol denetimleri de yapılacağını ifade etti.

Çiftçi, helikopter ve insansız hava araçlarıyla ana arterlerde, kritik kavşak noktalarında trafik akışını anlık takip edeceklerini, kamera ve elektronik denetleme sistemleriyle izleyeceklerini ve ihtiyaç duyulan her noktada yardıma hazır olacaklarını söyledi.

Bayram 314 bin görevliyle daha güvenli olacak! Havadan, karadan, denizden denetim...

Bakan Çiftçi, bayramda 313 bin 745 Emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik personelinin 50 bin 150 otomobil ve motosikletle Türkiye’nin her yerinde görev başında olacaklarını belirtti.

Çiftçi, “16 helikopter, 1.222 İHA ve drone, havadan denetim yapacak. Aynı zamanda 390 gemi ve bot da Sahil Güvenlik unsurlarımıza bu denetimlerde iştirak edecek” dedi.

Havaalanlarında, otogarlarda, alışveriş merkezlerinde, hayat alanlarında, turizm merkezlerinde de hareketliliklerin olacağına işaret ederek, “Oralarda da ekiplerimiz yine bütün tedbirleri alacaklar, güvenlik tedbirlerini arttırmış olacaklar” ifadesini kullandı.

Sürücülerin ve yolcuların güvenliği için yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması gerektiğine dikkati çeken Çiftçi “Kesinlikle tuzaklama suretiyle radar denetimi yapmayacağız, yani mutlaka uyarı levhalarımız olacak” diye konuştu.

Bakan Çiftçi araçlarda multimedya ve görüntü cihazı kullanımına olarak iki kriter olduğunu bunlardan ilkinin, görüş açısını etkilememesi, ikincisinin de sürüş başladığında film izlenemeyecek, video oynatılamayacak şekilde olması gerektiğini söyledi.

Çiftçi, araçlardaki multimedya ve görüntü cihazı kullanımının açıklığa kavuşturulması için uygulama yönetmelik çalışmasının sürdüğünü anlatarak “Yönetmelik çıkıp da uygulama netleşinceye kadar rehberlik çalışmalarımız devam edecek” dedi.

68 BİN TRAFİK GÖREVLİSİ DENETİMDE

Türkiye genelinde 45 bin 692’si polis ve 22 bin 150’si jandarma olmak üzere 67 bin 842 trafik personeli görev yapacak.

