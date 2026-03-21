Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Olay, Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi'nde yaşandı. Ramazan Bayramı'nın birinci gününde yaşanan olayda iki aile arasında çocuklar yüzünden tartışma çıktı.

Tarafların birbirine taşla, bıçakla, sopayla ve silahla saldırdığı olayda 25 kişi yaralanarak kentteki hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan A.Y., A.Y. ve N.H. olduğu öğrenilen 3 kişi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mahallede jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, tarafların savaşı andıran bir şekilde birbirlerine saldırdıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Jandarma ekiplerinin bölgedeki geniş güvenlik önlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

