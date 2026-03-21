İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
Bayramda kan aktı! İki ailenin kavgasında 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Gündem az önce
Hatay'ın Altınözü ilçesinde Ramazan Bayramı'nın birinci gününde iki aile arasında çıkan çocuk kavgasının büyümesi sonucu çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
- Olay Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi'nde yaşandı.
- Ramazan Bayramı'nın birinci gününde iki aile arasında çocuklar yüzünden tartışma çıktı.
- Taraflar taş, bıçak, sopa ve silahla birbirlerine saldırdı.
- Olayda 25 kişi yaralandı ve hastanelere sevk edildi.
- Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3 kişi hayatını kaybetti.
- Mahallede jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.
Olay, Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi'nde yaşandı. Ramazan Bayramı'nın birinci gününde yaşanan olayda iki aile arasında çocuklar yüzünden tartışma çıktı.
Tarafların birbirine taşla, bıçakla, sopayla ve silahla saldırdığı olayda 25 kişi yaralanarak kentteki hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan A.Y., A.Y. ve N.H. olduğu öğrenilen 3 kişi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Mahallede jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, tarafların savaşı andıran bir şekilde birbirlerine saldırdıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Jandarma ekiplerinin bölgedeki geniş güvenlik önlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
