Bilecik’te hafif ticari araç ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süreliğine duran trafik daha sonra normale döndü.

Bilecik’te Bahçelievler Mahallesi Cevizli Sokak meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Sürücü M.D. idaresindeki kamyon ile F.B. yönetimindeki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı

4 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan C.Ç., S.K. ile M.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazada 4 kişi yaralandı

Kazalı araçlar nedeniyle kapanan yol araçların olay yerinden kaldırılması sonrası normalde dönerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

