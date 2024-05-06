Bilim kurgu görüntülerini aratmadı! Raf bulutu, gün batımı ve yıldırım aynı karede

Türkiye'nin dört bir yanında görüldü! İstanbul'da gökyüzünde tedirgin eden garip cisim...

Türkiye'nin dört bir yanında görüldü! İstanbul'da gökyüzünde tedirgin eden garip cisim...

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İstanbul’da bilim kurgu görüntülerini aratmayan bir görüntü kaydedildi. Etkili olan yağmurun ardından ortaya çıkan raf bulutu, gün batımı ve yıldırım aynı anda tek karede görüntülendi.

İstanbul'da Beylikdüzü ve Büyükçekmece semalarında yağış sonrası Raf bulutu (shelf cloud) görüldü. Gün batımı ile birlikte havadan görüntülenen bulut, adeta bilim kurgu filmlerinden bir sahneyi aratmadı.

İLGİNÇ GÖRÜNTÜ KAYDEDİLDİ

Gökyüzünün bir kısmı karanlığa boğulurken; bir kısmı ise bulutların arasındaki gün batımı manzarasıyla ortaya ilginç görüntüler çıkarttı. Gün batımı, raf bulutu ve yıldırım ise aynı anda havadan çekilen görüntülere yansıdı.

RAF BULUTU NEDİR?

Havanın bir anda kararmasına neden bu bulutun adı bilimsel adıyla raf bulutu (shelf cloud) olarak biliniyor. Raf bulutları, arcus bulutlarının bir alt tür olma özelliği taşıyor. Arcus bulutu, genellikle güçlü fırtınalar sırasında oluşur ve cumulonimbus bulutu (dikey olarak gelişerek büyümesiyle oluşan konvektif fırtına bulutu) altında ona bitişik şekilde bulunur. Dolu, gök gürültüsü ve şimşek oluşturabilirler.