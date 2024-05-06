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Bilim kurgu görüntülerini aratmadı! Raf bulutu, gün batımı ve yıldırım aynı karede

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul’da bilim kurgu görüntülerini aratmayan bir görüntü kaydedildi. Etkili olan yağmurun ardından ortaya çıkan raf bulutu, gün batımı ve yıldırım aynı anda tek karede görüntülendi.

İstanbul'da Beylikdüzü ve Büyükçekmece semalarında yağış sonrası Raf bulutu (shelf cloud) görüldü. Gün batımı ile birlikte havadan görüntülenen bulut, adeta bilim kurgu filmlerinden bir sahneyi aratmadı.

İLGİNÇ GÖRÜNTÜ KAYDEDİLDİ

Gökyüzünün bir kısmı karanlığa boğulurken; bir kısmı ise bulutların arasındaki gün batımı manzarasıyla ortaya ilginç görüntüler çıkarttı. Gün batımı, raf bulutu ve yıldırım ise aynı anda havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Bilim kurgu görüntülerini aratmadı! Raf bulutu, gün batımı ve yıldırım aynı karede - 1. Resim

RAF BULUTU NEDİR?

Havanın bir anda kararmasına neden bu bulutun adı bilimsel adıyla raf bulutu (shelf cloud) olarak biliniyor. Raf bulutları, arcus bulutlarının bir alt tür olma özelliği taşıyor. Arcus bulutu, genellikle güçlü fırtınalar sırasında oluşur ve cumulonimbus bulutu (dikey olarak gelişerek büyümesiyle oluşan konvektif fırtına bulutu) altında ona bitişik şekilde bulunur. Dolu, gök gürültüsü ve şimşek oluşturabilirler.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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