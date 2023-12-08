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    Borsada 2.5 milyon TL kaybeden okul müdürü Adem Akgül canına kıydı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Kocaeli, Ceset

    Kocaeli'de denizden çıkarılan cesedin okul müdürü Adem Akgül'e ait olduğu tespit edildi. Akgül'ün borsada 2.5 milyon kaybettiği ortaya çıktı.

    Kocaeli’de denizden çıkan cesedin kimliği belli oldu. Olay, Yavuz Sultan Mahallesi 60 Evler Sahil mevkiinde yaşandı. Belediye işçileri bir kişinin denizde sürüklendiğini fark etti. Çalışanlar durumu anında yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Suya giren deniz polisleri erkek cesedi buldu. Sudan çıkartılan şahıs kıyıya getirildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde kişinin öldüğü tespit edildi.

    Borsada 2.5 milyon TL kaybeden okul müdürü Adem Akgül canına kıydı

    CESET OKUL MÜDÜRÜ ADEM AKGÜL'E AİT ÇIKTI

    Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin otopsi işlemleri için morga götürüldü. Yapılan incelemelerin ardından cesedin Adem Akgül'e ait olduğu tespit edildi.

    Borsada 2.5 milyon TL kaybeden okul müdürü Adem Akgül canına kıydı

    BORSADA 2.5 MİLYON KAYBETTİ

    Körfez Petkim Ortaokulu'nda müdür olduğu öğrenilen Adem Akgül'ün borsada 2.5 milyon TL kaybettiği iddia edildi.

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