Borsada 2.5 milyon TL kaybeden okul müdürü Adem Akgül canına kıydı

8 Aralık 2023 18:31 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 19:36

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kocaeli’de denizden çıkan cesedin kimliği belli oldu. Olay, Yavuz Sultan Mahallesi 60 Evler Sahil mevkiinde yaşandı. Belediye işçileri bir kişinin denizde sürüklendiğini fark etti. Çalışanlar durumu anında yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Suya giren deniz polisleri erkek cesedi buldu. Sudan çıkartılan şahıs kıyıya getirildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde kişinin öldüğü tespit edildi.

CESET OKUL MÜDÜRÜ ADEM AKGÜL'E AİT ÇIKTI

Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin otopsi işlemleri için morga götürüldü. Yapılan incelemelerin ardından cesedin Adem Akgül'e ait olduğu tespit edildi.

BORSADA 2.5 MİLYON KAYBETTİ

Körfez Petkim Ortaokulu'nda müdür olduğu öğrenilen Adem Akgül'ün borsada 2.5 milyon TL kaybettiği iddia edildi.