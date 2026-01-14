Türkiye Gazetesi
CHP, İmamoğlu’nun oyuncağı oldu! Parti stratejisini belirliyor
Yeni yıla normalleşme gündemiyle giren CHP, kapsamlı bir seçim stratejisi için son hazırlıklarını yapıyor. Önümüzde hafta yapılacak MYK’nın ardından kampanyalara başlayacak CHP’nin ‘akıl hocası’nın Ekrem İmamoğlu olduğu öğrenildi.
CHP kurmayları, CHP Lideri Özel’in İmamoğlu ile yaptığı görüşmelerde atılacak adımların neler olacağına dair nihai kararın verileceğini söyledi.
- CHP kurmayları, Özgür Özel ile İmamoğlu’nun her çarşamba cezaevi ziyaretlerinde görüştüğünü söyledi.
- Özel’in ve İmamoğlu’nun avukatlar aracılığıyla ve mektuplaşarak da iletişim kurdukları belirtildi.
- Özel’in normalleşme çıkışını İmamoğlu'nun isteğiyle yaptığı iddia edildi.
- İmamoğlu, Genel Merkeze paralel olarak faaliyet gösteren Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ile parti içerisinde güç kazandı.
- İmamoğlu, politika kurullarında çalışacak kişilerin belirlenmesinde aktif rol oynuyor.
BERAT TEMİZ - CHP kurmayları, atılacak adımların neler olacağına dair nihai kararın, CHP Lideri Özel’in İmamoğlu ile yaptığı görüşmelerde verildiğini söyledi.
Kurmaylar, Özgür Özel ile İmamoğlu’nun her çarşamba cezaevi ziyaretindeki görüşmeleri dışında avukatlar aracılığıyla ve mektuplaşarak da iletişim kurduğunu belirtti.
Özel’in normalleşme çıkışını da İmamoğlu’nun isteğiyle yaptığı iddia edildi.
Öte yandan Genel Merkeze paralel olarak faaliyet gösteren Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ile parti içerisinde güç kazanan İmamoğlu, politika kurullarında çalışacak kişilerin belirlenmesinde de aktif rol oynuyor.
