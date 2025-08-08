CHP'de toplu istifa: Dilekçeler bir bir geldi, hepsi kabul edildi!

CHP'de istifa rüzgarı yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Manisa'ya bağlı Kula Belediye Meclisi’nin CHP’li katip üyeleri Hilal Çetintaş, Adem Akar ve yedek üye Mutlu Keskin, görevlerinden ayrılmak üzere istifa dilekçelerini meclis başkanlığına sundu. Gündeme alınan dilekçeler, CHP’li meclis üyelerinin de "kabul" oyu vermesiyle oy çokluğuyla onaylandı.

CHP'Lİ ÜYELERİN İSTİFA DİLEKÇELERİ KABUL EDİLDİ

İstifaların ardından boşalan 2 asil ve 1 yedek katip üyeliği için yeni seçim yapılmasına karar verildi. Meclis yönetiminden alınan bilgiye göre, söz konusu seçim, Eylül ayı Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında gerçekleştirilecek.

Yaşanan gelişme, Kula Belediye Meclisi’nde siyasi dengeleri yeniden gündeme taşırken, istifaların gerekçesi hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.