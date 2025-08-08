CHP'de toplu istifa: Dilekçeler bir bir geldi, hepsi kabul edildi!
Manisa’nın Kula ilçesinde, CHP Belediye Meclisi’nde adeta istifa rüzgarı yaşandı. Mecliste görev yapan 2 asil ve 1 yedek CHP'li katip üye görevlerinden istifa etti. Belediye Meclisi’nin son oturumunda gündeme alınan istifa dilekçeleri, oy çokluğuyla kabul edildi.
Edinilen bilgilere göre, Manisa'ya bağlı Kula Belediye Meclisi’nin CHP’li katip üyeleri Hilal Çetintaş, Adem Akar ve yedek üye Mutlu Keskin, görevlerinden ayrılmak üzere istifa dilekçelerini meclis başkanlığına sundu. Gündeme alınan dilekçeler, CHP’li meclis üyelerinin de "kabul" oyu vermesiyle oy çokluğuyla onaylandı.
İstifaların ardından boşalan 2 asil ve 1 yedek katip üyeliği için yeni seçim yapılmasına karar verildi. Meclis yönetiminden alınan bilgiye göre, söz konusu seçim, Eylül ayı Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında gerçekleştirilecek.
Yaşanan gelişme, Kula Belediye Meclisi’nde siyasi dengeleri yeniden gündeme taşırken, istifaların gerekçesi hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
