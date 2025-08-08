Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > CHP'de toplu istifa: Dilekçeler bir bir geldi, hepsi kabul edildi!

CHP'de toplu istifa: Dilekçeler bir bir geldi, hepsi kabul edildi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
CHP&#039;de toplu istifa: Dilekçeler bir bir geldi, hepsi kabul edildi!
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa’nın Kula ilçesinde, CHP Belediye Meclisi’nde adeta istifa rüzgarı yaşandı. Mecliste görev yapan 2 asil ve 1 yedek CHP'li katip üye görevlerinden istifa etti. Belediye Meclisi’nin son oturumunda gündeme alınan istifa dilekçeleri, oy çokluğuyla kabul edildi.

CHP'de istifa rüzgarı yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Manisa'ya bağlı Kula Belediye Meclisi’nin CHP’li katip üyeleri Hilal Çetintaş, Adem Akar ve yedek üye Mutlu Keskin, görevlerinden ayrılmak üzere istifa dilekçelerini meclis başkanlığına sundu. Gündeme alınan dilekçeler, CHP’li meclis üyelerinin de "kabul" oyu vermesiyle oy çokluğuyla onaylandı.

CHP'de toplu istifa: Dilekçeler bir bir geldi, hepsi kabul edildi! - 1. Resim

CHP'Lİ ÜYELERİN İSTİFA DİLEKÇELERİ KABUL EDİLDİ

İstifaların ardından boşalan 2 asil ve 1 yedek katip üyeliği için yeni seçim yapılmasına karar verildi. Meclis yönetiminden alınan bilgiye göre, söz konusu seçim, Eylül ayı Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında gerçekleştirilecek.

Yaşanan gelişme, Kula Belediye Meclisi’nde siyasi dengeleri yeniden gündeme taşırken, istifaların gerekçesi hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ATM'lerde yeni dönem: Para yatırma limitleri güncellendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Terör örgütü PKK/YPG'den Suriye'de 'sözde ademimerkeziyetçi devlet' konferansı! Şam'dan çok sert tepki - Gündem'Sözde devlet konferansı' provokasyonu!Belediye başkanına saldırı! Çervatoğlu'nun sağlık durumu netleşti - GündemBelediye başkanına saldırı! Sağlık durumu netlik kazandıÇanakkale'de orman yangını: Sokaklar dumanlara teslim oldu!  - GündemSokaklar dumanlara teslim oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye süreci" açıklaması: Tüm gövdemizi taşın altına koyuyoruz, tarihi bir sürecin içindeyiz - Gündem"Tüm gövdemizi taşın altına koyuyoruz"İşte son anket sonuçları! AK Partili Özdemir paylaştı: Fark 4 puan oldu - Gündemİşte son anket sonuçları! Fark 4 puan olduÇorum'da resmi aracı görev dışında kullanmışlardı! 2 kişi görevden uzaklaştırıldı - GündemÇorum'daki görüntüler 2 görevlinin başını yaktı
Sonraki Haber Yükleniyor...