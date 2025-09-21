CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda PM ve YDK listeleri netleşti

CHP 22. Olağanüstü Kurultayı'nda blok liste usulüyle yapılan seçimin resmi olmayan sonucuna göre, 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) belli oldu.

Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan CHP Kurultayı, çalışmalarını tamamladı.

Kurultayda, 60 kişilik PM, 15 kişilik YDK üyeleri belirlendi. 60 kişiden oluşan PM'nin 8 üyesi, Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) listesinden seçildi.

Mevcut Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, PM'de yerini korudu.

DELEGELER BLOK LİSTEYİ OYLADI

CHP'nin A takımı olarak belirtilen 52 PM üyesi, şu isimlerden oluştu:

"Erhan Adem, Zeliha Aksaz Şahbaz, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, Murat Bakan, Saniye Barut, Burhanettin Bulut, Özgür Ceylan, Sercan Çığgın, Gül Çiftci, Mehmet Alkın Denizaslanı, Semra Dinçer, Bedirhan Berk Doğru, Hikmet Erbilgin, Ali Abbas Ertürk, Ali Haydar Fırat, Berkay Gezgin, Yalçın Görgöz, Nazan Güneysu, Ali Haydar Hakverdi, Hikmet Yalım Halıcı, Ozan Işık, Uğurcan İrak, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Ecevit Keleş, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Burcu Mazıcıoğlu, Aylin Nazlıaka, Turgay Özcan, Suat Özçağdaş, Berna Özgül, Engin Özkoç, Uygar Parçal, Selin Sayek Böke, Niyazi Şen, Namık Tan, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Canan Taşer, Melisa Uğraş, Pınar Uzun Okakın, İsmail Atakan Ünver, Mehmet Necati Yağcı, Deniz Yavuzyılmaz, Şengül Yeşildal, Deniz Yücel, Mahir Yüksel, Gökan Zeybek.

Önceki PM'de yer alan Ahmet Hakan Uyanık, bu kurultay listesinde yer almadı. Sercan Çığgın ise 52 kişilik PM listesinde kendine yer buldu.

YDK ÜYELERİ BELİRLENDİ

Partinin YDK üyeleri ise Hümeyra Akkuş Sandıkcı, Ayça Akpek Şenay, Ekincan Aksoy, Süleyman Bülbül, Deniz Çakır, Deniz Demiröz, Aysemin Gülmez, Remzi Kazmaz, Turan Taşkın Özer, Özgür Sağlam, Harika Taybıllı, İsmail Emre Telci, Esin Fatma Temel, Özkan Tice, Nurdan Yücal'dan oluştu.

Önceki YDK'de yer alan ve kurul başkanlığını yürüten Ali Balta, CHP Çankaya İlçe Başkanlığı görevi sebebiyle listede yer almazken, Edirne İl Başkanlığı görevinde bulunan Harika Taybıllı 22. Olağanüstü Kurultay'da YDK üyeliğine seçildi.

12 KİŞİLİK BKSP LİSTESİNDEN 8 TERCİH YAPILDI

Kurultayda, 60 kişilik PM'nin BKSP listesinden seçilen üyeleri de belirlendi.

Özgür Özel'in 12 kişilik BKSP listesinden 8 tercih yapıldı. Kotalı şekilde isimler şunlardan oluştu:

"Gülşah Deniz Atalar, Yankı Bağcıoğlu, Baran Bozoğlu, Bahattin Bahadır Erdem, Gökçe Gökçen, Yalçın Karatepe, Baran Seyhan, Emine Uçak Erdoğan."

İtiraz süresinin ardından ilçe seçim kurulu tarafından açıklanacak resmi sonuçlar, kamuoyuyla paylaşılacak.