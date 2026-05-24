CHP kurultayı soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlarda gözaltı ve tutuklamalar dikkat çekerken, “kara kutu” olarak anılan Gafar Çiçek’in adı yeniden gündeme geldi. Çiçek’in, Muhittin Böcek soruşturmasından kurultay operasyonuna uzanan farklı iddialarla bağlantısı olduğu öne sürülürken, Ağbaba’nın VIP şoförü Gökhan Cumalı’nın da “fuhuşa aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklanması dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Ardından CHP ilçe başkanları ile delegelere İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya’da operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 13 kişi sorgularının ardından adliyeye götürüldü.

Savcılığın sevk yazısında, “Şüpheliler, kurultaydaki oy tercihlerini elde ettikleri menfaate göre belirlemiş. Bazıları belediyeden ihale almış, bazıları işe yerleştirilmiş, birkaçına para verilmiş. Bu kişilerin ‘Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet’ suçunu işlediğine dair somut deliller var” denildi.

Hâkim karşısına çıkan zanlılardan CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Umut Sapan, Gafar Çiçek, Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Metin Kaya ve Mehmet Ayıp Demirbüken tutuklandı. Diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gafar Çiçek

“KARA KUTU” YİNE SAHNEDE!

Gafar Çiçek’in, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın makam şoförü olduğu öğrenildi. Çiçek’in adı sadece bu operasyonda geçmiyor. Yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek, etkin pişmanlık kapsamında verdikleri ifadede Gafar Çiçek’ten bahsetmişti.

“Belediye seçimleri öncesinde CHP Genel Merkezi, babamın aday gösterilmesi için 1 milyon avro istemişti” şeklinde itirafta bulunan Gökhan Böcek, parayı teslim ettiği kişinin Çiçek olduğunu söylemişti. Muhittin Böcek de bunu doğrulamıştı. Ağbaba’nın “kara kutusu” olarak nitelendirilen Çiçek ise para taşıdığı yönündeki ithamları reddetti. Gafar Çiçek, Malatya’da ikamet ettiğini ve “Böcek’lerin söylediği kişinin kendisi olmadığını” savundu.

Bu arada, Veli Ağbaba’nın VIP şoförü Gökhan Cumalı ise “fuhuşa aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

