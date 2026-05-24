CHP'ye delege operasyonu! Her şaibeden Ağababa’nın şoförleri çıkıyor
CHP kurultayı soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlarda gözaltı ve tutuklamalar dikkat çekerken, “kara kutu” olarak anılan Gafar Çiçek’in adı yeniden gündeme geldi. Çiçek’in, Muhittin Böcek soruşturmasından kurultay operasyonuna uzanan farklı iddialarla bağlantısı olduğu öne sürülürken, Ağbaba’nın VIP şoförü Gökhan Cumalı’nın da “fuhuşa aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklanması dikkat çekti.
- Soruşturma kapsamında, delegelerin oy tercihlerini menfaat karşılığında belirledikleri, ihale aldıkları, işe yerleştirildikleri veya para aldıkları iddialarıyla 'Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı.
- Gözaltına alınan 13 kişiden 9'u tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Tutuklananlar arasında CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Umut Sapan ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın makam şoförü Gafar Çiçek de bulunuyor.
- Gafar Çiçek'in adı, daha önce yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in ifadelerinde, CHP Genel Merkezi'nin adaylık için 1 milyon avro istediği ve parayı Çiçek'e teslim ettikleri iddialarıyla geçmişti.
- Gafar Çiçek, hakkındaki iddiaları reddederek para taşıdığı yönündeki ithamları ve Böcek'lerin bahsettiği kişinin kendisi olmadığını savundu.
- Öte yandan, Veli Ağbaba'nın başka bir şoförü olan Gökhan Cumalı'nın da 'fuhuşa aracılık etmek' suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Ardından CHP ilçe başkanları ile delegelere İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya’da operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 13 kişi sorgularının ardından adliyeye götürüldü.
Savcılığın sevk yazısında, “Şüpheliler, kurultaydaki oy tercihlerini elde ettikleri menfaate göre belirlemiş. Bazıları belediyeden ihale almış, bazıları işe yerleştirilmiş, birkaçına para verilmiş. Bu kişilerin ‘Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet’ suçunu işlediğine dair somut deliller var” denildi.
Hâkim karşısına çıkan zanlılardan CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Umut Sapan, Gafar Çiçek, Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Metin Kaya ve Mehmet Ayıp Demirbüken tutuklandı. Diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
“KARA KUTU” YİNE SAHNEDE!
Gafar Çiçek’in, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın makam şoförü olduğu öğrenildi. Çiçek’in adı sadece bu operasyonda geçmiyor. Yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek, etkin pişmanlık kapsamında verdikleri ifadede Gafar Çiçek’ten bahsetmişti.
“Belediye seçimleri öncesinde CHP Genel Merkezi, babamın aday gösterilmesi için 1 milyon avro istemişti” şeklinde itirafta bulunan Gökhan Böcek, parayı teslim ettiği kişinin Çiçek olduğunu söylemişti. Muhittin Böcek de bunu doğrulamıştı. Ağbaba’nın “kara kutusu” olarak nitelendirilen Çiçek ise para taşıdığı yönündeki ithamları reddetti. Gafar Çiçek, Malatya’da ikamet ettiğini ve “Böcek’lerin söylediği kişinin kendisi olmadığını” savundu.
Bu arada, Veli Ağbaba’nın VIP şoförü Gökhan Cumalı ise “fuhuşa aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı.