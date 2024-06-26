Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Haziran 2024 17:23 - Güncelleme: 26 Haziran 2024 17:27 - Güncelleme:

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.