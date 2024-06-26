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Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş&#039;ı kabul etti

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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