Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi