Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bölgedeki son gelişmeleri ele almak ve helikopter kazası nedeniyle başsağlığı dilemek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki liderin görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nda yaşanan helikopter kazası nedeniyle Katar Emiri’ne başsağlığı diledi. Katar Emiri de aynı kaza sebebiyle Erdoğan'a başsağlığı dileklerini sundu.
ÖNERİLEN HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Netanyahu'nun ikbal savaşı!
Katar Emiri Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bölgemizdeki savaşı durdurmak için gösterdiği çabalar için teşekkür etti.
Al Sani görüşmede, iki ülkenin ekiplerinin sürekli diyalog halinde kalacağını belirtti.
