Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuştu. "Yargıya siyasallaştı ithamında bulunanlar aslında çirkin üsluplarıyla yargı mensuplarımızı tartışmaların içine çekerek yargıyı kendileri siyasallaştırıyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukukun önünde herkesin eşit olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katıldı.

"Özgürlüklerin herkese eşit uygulandığı yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mücadelelerin en büyüğü Hak için verilen, vazifelerin en faziletlisi ise adalet için yapılandır." dedi.

Yargının kendi doğal mecrasında işleyişine, siyaset kurumu ve medya dahil herkesin saygı duyması gerektiğini söyleyen Erdoğan, hukukun önünde herkesin eşit olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adalet vurgusu: Hukuk önünde herkes eşittir

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni münasebetiyle sizleri Külliye'mizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kura törenimizin hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

28 ve 18. dönemde dereceye giren 8 genç arkadaşımızdan 5'inin kadın olması ayrıca takdire şayandır. Dönem birincimizin şahsında kendilerini özellikle tebrik ediyorum. Türkiye kadınları hayatın dışına iten demokrasi ayıplarından kurtuldukça çok farklı bir atmosfer yaşadı.

Kılık kıyafet yasakları başta olmak üzere engelleri tek tek kaldırdıkça kadınlar, kamu bürokrasisinde daha fazla yer almaya, daha görünür olmaya başladı. Bazı çevrelerin bu değişime ayak uyduramadığını görüyoruz. Başörtülü yargı mensupları karşısında edep dışı hazımsızlıklara şahit oluyoruz. Bu tepkileri sadece derin bir teessüfle takip ettiğimizin bilinmesini isterim.

"YENİ TÜRKİYE'Yİ HERKES KABULLENECEK"

Belki biraz zaman alacak, belki biraz hazım problemi çekilecek ama özgürlüklerin herkese eşit uygulandığı yeni Türkiye'yi inşallah herkes kabullenecek. Kadınların kamu-özel ayrımı olmadan hayatın farklı alanlarında onurluca yer almalarına herkes alışacak. Çalışan, çabalayan, milletimizin adalet talebini karşılayan yargı mensuplarımıza muhabbetlerimi iletiyorum.

Sizler birazdan çekilecek kuralar neticesinde vazifelerinize başlayacak, memleketin her bir köşesinde adalet neferi olarak görev yapacaksınız. Maaşını alıp köşesine çekilen, mesaisi bitince evine dönen biri olarak değil, adalet için, adaletin tecellisi için, vicdanı hür, aklı hür, kalbi hür birer vatan evladı olarak fedakarca çalışacaksınız. Mücadelelerin en büyüğü Hak için verilen, vazifelerin en faziletlisi ise adalet için yapılandır.

Önünüze gelen her dosyanın içinde en az 1 insanın hikayesi, en az 1 insanın istikbali olduğunu lütfen unutmayın. Her birinizin bugünden itibaren artık bu yüksek hassasiyetlerle vazifenizi yerine getireceğinize yürekten inanıyorum. Duam odur ki meslek hayatınız boyunca fikrinizde, zikrinizde, hükmünüzde daima adalet olsun.

Adalet devlet ve toplum düzenimizin mihveridir. Varlığı en yüksek fazilet, yokluğu ise toplum için felakettir. Memlekette huzur, refah, saadet ve kalkınmanın köşe taşı adalettir.

"ÖNÜMÜZDE UZUN BİR YOL VAR"

Ülkemizde idari yargı mahkemelerinde ortalama dosya görülme süresi 168 gündür. Bu süre Fransa'da 314, Almanya'da 308, İtalya'da ise 574 gündür. Bölge idare mahkemelerinde dosyaların görülme süresi ülkemizde 136 gün iken İspanya'da 325, Fransa'da 329, Almanya'da ise 460 gündür. Türkiye bu aşamaya büyük bir özveriyle gelmiştir. Bu olumlu tabloya rağmen önümüzde uzun bir yol var.

Hakimlik cübbesini giymek ve hüküm makamına oturmak, insanı insan olmaktan kaynaklanan zaaflarından tek başına kurtarmaya yetmez. Hakimler-savcılar, yanılgı nedir bilmeyen hakikat avcıları da değildir. Yargılamaya iştirak edenlerin katkıları olmadan varılacak sonuca hakikatin rengini vermek mümkün olmaz. Devleti ve toplumsal düzeni korumak, adaleti tesis etmekle mümkün olur. Bekası için üzerine titrediğimiz hasletler, adil devlettir, güçlü millettir, özgür bireydir. İstikbalimizden emin olmak istiyorsak bunları korumak ve güçlendirmek mecburiyetindeyiz.

"YARGININ İŞLEYİŞİNE HERKESİN SAYGI DUYMASI GEREKİYOR"

Yargının kendi doğal mecrasında işleyişine, siyaset kurumu ve medya dahil herkesin saygı duyması gerekiyor. İşini yapan, işini doğrulukla yapan anayasa ve kanunlar çerçevesinde iyi niyetle yapan yargı mensuplarımıza destek olmalıyız. Sadece kararlarıyla konuşabilen yargı mensuplarının sükuneti zaaflık olarak algılanmamalıdır. Bu konuda yeterince özenli davranılmıyor. Son aylarda yargı mensuplarımızı hedef alan sorumsuz bir üslubun siyasete hakim olduğu görülüyor. Bunun sebebi muhatap olunan iddiaların vahametidir. Her fırsatta hakim ve savcılara parmak sallayarak adalet sistemini felç etmeye çalışanların en büyük korkusu adalet önünde maskelerinin düşmesinden duydukları derin endişedir.

"HUKUKUN ÖNÜNDE HERKES EŞİTTİR"

'Yargıya siyasallaştı' ithamında bulunanlar aslında çirkin üsluplarıyla yargı mensuplarımızı tartışmaların içine çekerek yargıyı kendileri siyasallaştırıyor. Hukuk devletini korumak ve adalet idealini yaşatmak sadece yargı mensuplarının değil, siyasetçi ve gazetecisiyle hepimizin görevidir. Kabahati sürekli başkalarında arayanlar, çıkarlarına dokunulduğunda üsluplarını değiştirenler yargı mensuplarını hedef göstermekten vazgeçmelidir. Hukukun önünde herkes eşittir. Hukuk devletinde suç işleme imtiyazına sahip sınıflar yoktur ve olamaz. Hukuk ancak meşru çıkarı korur.

