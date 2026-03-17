Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Hacı İbrahim Camisi açılışında açıklamalarda bulundu. Camide aynı anda 5 bin kişinin ibadet edebileceğini duyuran Erdoğan, "Birileri bizi ruh köklerimizden koparmak istese de manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ahlatlıbel'de Hacı İbrahim Demir Camisi Açılış Programı'na katıldı. Erdoğan burada bir de açılış konuşması gerçekleştirdi.

Açıklamasından satır başları şu şekilde:

"Artık uğurlamaya hazırlandığımız Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Bu camimizde tam 5 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. k. 3 bin 100 metrekare iç alana sahip camimiz; Kur'an kursuyla, kütüphanesiyle, vakıf binası, otoparkı ve taziye salonuyla 7'den 70'e herkesin rahatlıkla istifade edebileceği bir yapı arz ediyor. Konumu ve özellikleri itibariyle önemli bir ihtiyaca cevap verecek Hacı İbrahim Demir Camii'mizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Camimizin yapımında emeği geçen hayırseverlerimizi ve Çankaya Müftülüğümüzü tebrik ediyorum.

Hacı İbrahim Demir Camimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. İşçi, mimar ve mühendislerimize, her bir kardeşime şükranlarımı iletiyorum.

"MANEVİ KİMLİĞİMİZE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Şurası da çok önemli ve anlamlı; bizim medeniyet tasarrufumuzda şehirler camiler merkeze alınarak kurulur. Birileri bizi ruh köklerimizden koparmak istese de manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, sizleri de sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."

