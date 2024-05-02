Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında yer aldı! İşte seçimi kaybettiren 3 faktör
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Seçim geride kaldı ancak analizler sürüyor. TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, AK Parti kulislerinden son bilgileri verdi. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı son toplantıda seçimi kaybettiren 3 faktör; ekonomi, teşkilatların zayıflığı ve adaylar olarak belirlendi.
TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, son gelişmeleri ve kulis bilgilerini aktardı. 1 Mayıs'ta yaşanan olayları değerlendiren Sözcan, AK Parti kulislerindeki son gelişmeleri de anlattı.
"DEĞİŞİMİ CERRAH TİTİZLİĞİNDE YAPACAĞIZ"
AK Parti MYK'da neler yaşandığını anlatan Sözcan, şöyle devam etti: "Gelen kulisler 1 genel başkanvekilinin, 3 genel başkan yardımcısının değişeceği yönündeydi. Ancak daha önce toplanan Merkez Yürütme Toplantısında değişiklikleri biraz zamana yayma kararı alındı. Erdoğan da MYK'da 'Cerrah titizliğiyle yapacağız' dedi.
SEÇİM KAYBETTİREN 3 NEDEN
Bayrak değişimi yapılacak ancak kimseyi kırmadan yapılacak. Kardeşlik hukukuna riayet edileceğini söyledi. Seçim sonuçları da masaya yatırıldı. 3 ana faktör belirlendi. Seçim kaybettiren maddeler ekonomi, teşkilatların zayıflığı ve seçilen adayların yanlışlığı.
Benzer tablonun yeniden yaşanmaması için Erdoğan'ın değerlendirmeleri ve talimatları oldu."
Kaynak: Türkiye Gazetesi