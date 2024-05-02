Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında yer aldı! İşte seçimi kaybettiren 3 faktör

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında yer aldı! İşte seçimi kaybettiren 3 faktör

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Seçim geride kaldı ancak analizler sürüyor. TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, AK Parti kulislerinden son bilgileri verdi. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı son toplantıda seçimi kaybettiren 3 faktör; ekonomi, teşkilatların zayıflığı ve adaylar olarak belirlendi.

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, son gelişmeleri ve kulis bilgilerini aktardı. 1 Mayıs'ta yaşanan olayları değerlendiren Sözcan, AK Parti kulislerindeki son gelişmeleri de anlattı.

"DEĞİŞİMİ CERRAH TİTİZLİĞİNDE YAPACAĞIZ"

AK Parti MYK'da neler yaşandığını anlatan Sözcan, şöyle devam etti: "Gelen kulisler 1 genel başkanvekilinin, 3 genel başkan yardımcısının değişeceği yönündeydi. Ancak daha önce toplanan Merkez Yürütme Toplantısında değişiklikleri biraz zamana yayma kararı alındı. Erdoğan da MYK'da 'Cerrah titizliğiyle yapacağız' dedi.

SEÇİM KAYBETTİREN 3 NEDEN

Bayrak değişimi yapılacak ancak kimseyi kırmadan yapılacak. Kardeşlik hukukuna riayet edileceğini söyledi. Seçim sonuçları da masaya yatırıldı. 3 ana faktör belirlendi. Seçim kaybettiren maddeler ekonomi, teşkilatların zayıflığı ve seçilen adayların yanlışlığı.
Benzer tablonun yeniden yaşanmaması için Erdoğan'ın değerlendirmeleri ve talimatları oldu."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
ABD kaosun eşiğinde! Filistin protestoları yayılıyor...İyi Parti’den istifa eden Ümit Özlale spiker Serap Belovacıklı ile evleniyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu Ankara’daki su baskınlarını değerlendirdi: Bütün suç yağışa bağlanamaz - GündemProf. Dr. Mikdat Kadıoğlu Ankara’daki su baskınlarını değerlendirdi: Bütün suç yağışa bağlanamazTaksim-Kabataş füniküler hattında arıza - GündemTaksim-Kabataş füniküler hattında arızaArife Sasa 75 yaşındaydı... 50 kişi onu bulmak için seferber oldu - Gündem50 kişi 75 yaşındaki Arife Nine için seferber olduAlmanya, altın tabancalı Türk'ün peşinde! İnsan avı başlattılar - GündemAlmanya, altın tabancalı Türk'ün peşindeÖzgür Özel'e, Erdoğan'la görüşmesinde Namık Tan eşlik edecek - GündemGözler, Özel'e eşlik edecek isme çevrildiElebaşılığını Semed Ötünç yapıyordu! Suç örgütü çökertildi - GündemElebaşılığını Semed Ötünç yapıyordu
Sonraki Haber Yükleniyor...