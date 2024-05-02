Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında yer aldı! İşte seçimi kaybettiren 3 faktör

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Mayıs 2024 09:26 - Güncelleme: 2 Mayıs 2024 09:30 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Seçim geride kaldı ancak analizler sürüyor. TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, AK Parti kulislerinden son bilgileri verdi. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı son toplantıda seçimi kaybettiren 3 faktör; ekonomi, teşkilatların zayıflığı ve adaylar olarak belirlendi.