Cumhurbaşkanlığından bayram öncesi kritik uyarı! O mesajlara dikkat
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bayram öncesi yapay zeka destekli dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarı yayınladı. Paylaşımda "Bu tür içeriklerle sahte bağlantılara yönlendirilen kullanıcıların kişisel ve finansal bilgileri ele geçirilmeye çalışılmaktadır" denildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bayram öncesinde sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapay zeka destekli dolandırıcılık mesajlarına karşı vatandaşları kişisel ve finansal verilerini korumaları konusunda uyardı.
- DMM, bayram öncesi dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu.
- Dolandırıcılar, yapay zeka destekli mesajlar kullanarak tanıdık veya resmi kurum izlenimi veriyor.
- Mesajlar sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yayılıyor.
- Amaç, yönlendirilen sahte bağlantılar aracılığıyla kişisel ve finansal verileri ele geçirmek.
- Vatandaşların kaynağı doğrulanamayan içeriklere itibar etmemesi, şüpheli bağlantılara tıklamaması ve kişisel bilgilerini paylaşmaması gerekiyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bayram öncesinde sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapay zeka destekli içerikler barındıran mesajlar aracılığıyla dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ MESAJLAR GÖNDERİLİYOR
DMM'nin, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bayram öncesinde sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden, tanıdıklarınızdan ya da kamu kurumlarından geliyormuş izlenimi verilen ve yapay zeka destekli içerikler barındıran mesajlar aracılığıyla dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu görülmektedir.
KİŞİSEL VE FİNANSAL VERİLER HEDEFTE!
Bu tür içeriklerle sahte bağlantılara yönlendirilen kullanıcıların kişisel ve finansal bilgileri ele geçirilmeye çalışılmaktadır. Vatandaşlarımızın kaynağı doğrulanamayan içeriklere itibar etmemesi, şüpheli bağlantılara erişim sağlamaması ve kişisel bilgilerini paylaşmaması önemle rica olunur."