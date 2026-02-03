Geçtiğimiz hafta Trabzon açıklarında meydana gelen depremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan bölge için korkutan bir paylaşım geldi. Bektaş, deprem sonrası dolgu dahil tüm heyelan sahasının 7 mm'lik düşey hareket kazandığını belirterek tehlike altındaki yerleri açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Trabzon açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş, "Sarsıntı küçük olsa da verdiği mesaj hayati. Artık deprem olmaz devri kapandı, gerçeklerle yüzleşme vakti" açıklamasını yapmıştı.

'HEYELAN SAHASI DÜŞEY HAREKET KAZANDI'

Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarda bölgedeki tehlikeye bir defa daha dikkat çekti. Bektaş, meydana gelen deprem nedeniyle dolgu dahil tüm heyelan sahasının 7 mm'lik düşey hareket kazandığını vurguladı.

Osman Bektaş, Akyazı Köyü, Akyazı Tüneli ve Akyazı dolgusu üzerindeki Stat ile birlikte Şehir Hastanesi'nin heyelan tehdidi altında olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Osman Bektaş

Prof. Dr. Osman Bektaş'ın konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Trabzon-akyazı heyelan sahasındaki hatalar zinciri

Heyelan nedeniyle,

2009'da Trabzon-Samsun kara yolu ulaşıma kapanırken,

2010'da Akyazı İlkokulu boşaltılır.

2010-2013, kayan heyelan sahasının ön cephesindeki deniz doldurulur.

2013-2015 Aktif heyelan sahası içinden Akyazı Tüneli geçirilir.

2015'te heyelan nedeniyle Trabzon-Samsun kara yolu tekrar kapanır.

2016 Akyazı dolgusu ve Stadı biter. Zemin oturmaları ve deformasyonlar başlar, halende sürer.

2023'te oturması devam eden dolgu üzerinde Şehir Hastanesi inşaatı başlar.

27 Ocak 2026'da 3,8 Trabzon depremi yaşanır.

Sentinel-1 Uydu verilerine göre depremde dolgu dahil tüm heyelan sahası 7 mm'lik düşey hareket kazanmıştır.

Sonuç: Akyazı Köyü, Akyazı Tüneli ve Akyazı dolgusu üzerindeki Stat ile birlikte Şehir Hastanesi bölgenin aktif tektoniği ( depremselliği ) ve kitle hareketlerinin ( heyelan ) tehdidi altındadır.

Alarm durumu TURUNCU

Ne yapılmalı?

Heyelan bölgesi ve dolgu alanına GNNS ağı kurularak 7/24 zemin hareketleri mm cinsinden AFAD veya KTÜ tarafından izlenmelidir."

