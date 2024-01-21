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    Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan kritik uyarı: Türkiye’de hiçbir yerde deprem olmasa...

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Prof. Dr. Ahmet Ercan, 7 bölgeye dair değerlendirmelerde bulundu. Ercan, "Türkiye’de hiçbir yerde deprem olmasa" diyerek bu bölgeleri uyardı.

    Deprem uzmanı Ahmet Ercan&#039;dan kritik uyarı: Türkiye’de hiçbir yerde deprem olmasa...
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Övgü Ercan, art arda gelen depremler sonrası sosyal medya hesabından kritik uyarılarda bulundu. Son Sivas depreminin ardından Doğu Anadolu Kırığı hakkında bilgi veren Ercan, "Hatay-Kırıkhan’a 580 km boyunda olup Arap ile Anadolu kıta parçalarının sınırını oluşturur" dedi.

    Arap kıtasını kuzeye doğru itmesiyle her yıl 1 ile 4 mm gerildiğini belirten Ercan, "6 Şubat 2023 depremi 510 yılda biriken gerginliğin yer direncini yenmesiyle oldu" ifadesini kullandı.

    7 bölge hakkında uyarılarda bulunan Ercan, "Türkiye’de hiç bir yerde deprem olmasa, Karlıova-Bingöl, Erzincan, Denizli, Sakarya Çukuru, Midilli Üçgeni, Teke Burnu, Göller Bölgesinde olur" dedi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Deprem
    Haberler > Gündem > Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan kritik uyarı: Türkiye’de hiçbir yerde deprem olmasa...
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