Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan kritik uyarı: Türkiye’de hiçbir yerde deprem olmasa...

21 Ocak 2024 12:01 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 12:02

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Övgü Ercan, art arda gelen depremler sonrası sosyal medya hesabından kritik uyarılarda bulundu. Son Sivas depreminin ardından Doğu Anadolu Kırığı hakkında bilgi veren Ercan, "Hatay-Kırıkhan’a 580 km boyunda olup Arap ile Anadolu kıta parçalarının sınırını oluşturur" dedi.

Arap kıtasını kuzeye doğru itmesiyle her yıl 1 ile 4 mm gerildiğini belirten Ercan, "6 Şubat 2023 depremi 510 yılda biriken gerginliğin yer direncini yenmesiyle oldu" ifadesini kullandı.

7 bölge hakkında uyarılarda bulunan Ercan, "Türkiye’de hiç bir yerde deprem olmasa, Karlıova-Bingöl, Erzincan, Denizli, Sakarya Çukuru, Midilli Üçgeni, Teke Burnu, Göller Bölgesinde olur" dedi.