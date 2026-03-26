Manken Didem Soydan "uyuşturucu" soruşturması kapsamında verdiği ifadede "Yurt dışında arkadaşımdan tütün istedim. İçtiğimde tütün olmadığını anladım. Sanırım bu arkadaşımın elindeki şey uyuşturucu maddeydi ancak ben hayatımda kullanmadığım için bilmiyorum" dedi. Aylık gelirini 100 bin lira olarak beyan eden manken, Kerimcan Durmaz ve ekibi hakkındaki "fuhuş" suçlamalarına da cevap verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması tam gaz devam ediyor. Soruşturma kapsamında ifadesi ortaya çıkan son isim, manken Didem Soydan oldu.

Didem Soydan, kimlik tespitinde mesleğinin mankenlik olduğunu ve aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu belirtti.

"YANLIŞLIKLA İÇMİŞ OLABİLİRİM"

Soydan ifadesinde, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını ancak pandemiden bu yana doğal sigara tütünü kullanmaya başladığını söyleyerek, "Ara ara da tütün içerim. Yaklaşık 20 gün önce Fransa’ya bir defile için gittiğimde, defile sonrasında diğer manken arkadaşlara tütünlerinin olup olmadığını sordum.

Arkadaşlarımdan birisi elindeki sarılı sigarayı bana uzattı, ben bundan bir sefer çektim ve bunun tütün olmadığını anladım. Bunun üzerine hemen yabancı uyruklu manken arkadaşıma dönerek istediğim şeyin bu olmadığını söyledim. Sanırım bu arkadaşımın elindeki şey uyuşturucu maddeydi ancak ben hayatımda kullanmadığım için bilmiyorum. Eğer anlattığım olaydaki madde uyuşturucu ise burada bir nefes yanlışlıkla çekmiş oldum’’ dedi.

KERİMCAN VE SAMET HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Soydan'a soruşturmanın diğer şüphelilerinden Hakan Kakız’ın ifadesi okundu. Soydan'a, Kakız’ın ifadesinde kullandığı "Mankenlik yapan Didem Soydan ve Umut Eker'in, Kerimcan Durmaz ve arkadaşları ile yakın olduklarını biliyorum. Düzenledikleri partilere veya buluşmalara hiç katılmadım ancak aynı sektörde çalışıyor olmamız ve ortak arkadaşlarımız olması sebebiyle bu şahısların yaşam tarzları hakkında bilgi sahibiyim.

Kerimcan Durmaz

Esasen Samet ve Hakan'ın doğrudan bir gelir sağlayan meslekleri olmamasına karşın sık sık yurt dışı gezileri yapmaları ve yine gelirleri olmamasına rağmen oldukça lüks bir hayat sürmeleri sebebiyle bu gelirlerini fuhuştan elde ettiklerini duymuştum.

Yine Kerimcan'ın eski menajeri ve halihazırda yakın arkadaşı olan Furkan Çağman'ın açık açık sosyal medya üzerinden de yaptığı paylaşımlarla fuhuş yaptığını biliyorum.

Ben bu ekibin yapmış olduğu hiçbir organizasyona ve etkinliğe davet edilmedim ve edilsem dahi gitmeyeceğim için bu davetlere tam olarak kimlerin katıldığını bilemiyorum. Bu şahısların uyuşturucu madde kullandıklarını biliyorum’’ şeklindeki beyanı soruldu.

Soydan ise, "Anladığım kadarıyla bu şahsın beyanı doğrudan bir görgü değil bir duyuma dayalıdır. Ben uyuşturucu madde kullanmadığımı yukarıda açıkladım’’ cevabını verdi.

